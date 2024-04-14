محافظ كفرالشيخ يتابع حملات تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات التوك توك بمركز فوة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، اليوم الأحد، في حملات تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات التوك توك، والمقررة بـ 5 جنيهات، وإعلانها في مكان واضح للمواطنين، فضلاً عن ضبط 9 مركبات "توك توك" لمخالفة تطبيق التعريفة المقررة وخط السير.

يأتي ذلك تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة، بالتعاون مع مركز شرطة فوة وقسم المرور والأجهزة المعنية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين، بالتمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسي والتوك توك، على الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة