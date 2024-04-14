الرئيس الإسرائيلي: الهجوم الإيراني على بلادي حرب حقيقية

وصف الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوج، الهجوم الإيراني على بلاده في الليلة الماضية بأنه "حرب حقيقية".

جاءت هذه التصريحات اليوم الأحد في مقابلة أجرتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية مع الرئيس الإسرائيلي.

ونقل المكتب الصحفي التابع للحكومة الإسرائيلية عن هرتسوج قوله خلال المقابلة:" لقد حان الوقت ليواجه العالم امبراطورية الشر هذه في طهران، وليوضح للنظام الإيراني أنه لا يستطيع الإفلات من العقاب"

. وأشار الرئيس الإسرائيلي أيضا إلى حلفاء إيران على سبيل المثال ميليشيات الحوثي في اليمن، وقال إن الهجمات التي تشنها الميليشيات على سفن في البحر الأحمر تسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة في كل أنحاء العالم. كما تحدث هرتسوج عن استخدام الجانب الروسي لمسيرات إيرانية في حربه ضد أوكرانيا، وقال الرئيس الإسرائيلي:" نحن هنا من أجل حماية أوروبا من امبراطورية الشر هذه، وقد حان الوقت لكي يصبح هذا الأمر واضحا".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إيران التي تشن فيها الجمهورية الإسلامية هجوما مباشرا على إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق خلال العملية التي أطلق عليها اسم "الوعد الحق"، عشرات المسيرات والصواريخ في اتجاه إسرائيل. ووفقا لبيانات إسرائيل، أطلقت إيران نحو 300 قذيفة صاروخية وطائرة مسيرة واعترضت إسرائيل وحلفاؤها 99% منها.

وهناك قلق كبير حاليا من تفاقم النزاع في منطقة الشرق الأوسط. ومن غير الواضح كيف سترد إسرائيل على الهجوم.