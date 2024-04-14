جانتس يأمل في تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران

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أعرب بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، عن أمله في تشكيل تحالف إقليمي لمواجهة إيران.

وقال جانتس اليوم الأحد إن إيران ستضطر لدفع ثمن هجومها على إسرائيل "حسبما ومتى يناسبنا".

وأضاف: "إيران مشكلة عالمية وتحد إقليمي وأيضا تهديد لإسرائيل".

وقال جانتس إن العالم انضم إلى إسرائيل في مواجهة هذا الخطر بين عشية وضحاها، واصفا ذلك بأنه نجاح استراتيجي لإسرائيل.

وأضاف أن إسرائيل أثبتت "أنها مرساة للقوة العسكرية والتكنولوجية ومرساة للأمن في الشرق الأوسط".

واجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأحد لمناقشة كيفية المضي قدما في أعقاب الهجوم الإيراني، الذي تم صده بنجاح، وفقا للجيش الإسرائيلي، بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن.