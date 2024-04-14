وزير الخارجية الإيراني: تحلينا بضبط النفس لمنع توسيع الصراع لكن إسرائيل فهمت الرسالة خطأ

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إنّ بلاده تحلت بضبط النفس لمنع توسيع الصراع إلا أن إسرائيل فهمت الرسالة بشكل خاطئ فيما يخص ضبط النفس الإيراني.

وأضاف في كلمة له، اليوم الأحد، أنّ إسرائيل نفّذت عملية عدوانية بصواريخ أمريكية من الجولان المحتل على القنصلية الإيرانية بدمشق بما يناقض القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح أنَّ القسم القنصلي ومحل إقامة السفير الإيراني في دمشق كان هدفًا لإسرائيل فيما سماه «العدوان»، مشيرا إلى أنّ الهجوم الإسرائيلي أدّى إلى مقتل سبعة مستشاريين عسكريين إيرانيين يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وكانوا يؤدون مهاما رسمية في سوريا، بجانب مقتل مدنيين سوريين.

وذكر أن إيران راعت الظروف الحساسة بالمنطقة وعملت على عدم توسيع دائرة الصراع بالمنطقة، فقد واصلت إجراءاتها السياسية والقانونية والدولية.

ونوه بأن بلاده أعدت بيانًا، وزعته روسيا على مجلس الأمن، لكنه وُضع في الأرشيف، لافتا إلى أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا منعت صدور أي بيان يدين الهجوم على القنصلية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن ليل السبت إلى الأحد هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق.

وتسود حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من إتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.