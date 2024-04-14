 لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: تحرك إيران ضد إسرائيل تطور خطير يؤثر على استقرار المنطقة - بوابة الشروق
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لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: تحرك إيران ضد إسرائيل تطور خطير يؤثر على استقرار المنطقة

رانيا ربيع
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 11:55 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 11:55 ص

أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بموقف مصر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، والذي أوضجته وزارة الخارجية في بيان لها صدر على خلفية توجيه طائرات مسيرة من إيران ضد إسرائيل، مضيفا أن مصر دعت إلى أهمية ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عدم الاستقرار والتوتر.

وحذر النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من تصاعد وتيرة العنف في المنطقة، على خلفية ما قامت به إيران من توجيه الطائرات المسيرة في اتجاه إسرائيل.

وأكد أباظة، أن ما يحدث أمر متوقع في ظل التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وهو ما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.

وذكر النائب، أن مصر سبق وحذرت من استمرار النهج الإسرائيلي في توسيع دائرة العنف، مؤكدا أنها لم تستجب للدعوات المستمرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته الكاملة تجاه هذا التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها ما يحدث من إيران تجاه إسرائيل.

وأكد النائب أن الدولة المصرية وتحركاتها قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي تصعيد محتمل، مشيرا إلى ما تم إعلانه من جانب مصادر مصرية رفيعة المستوى بشأن رفع حالة التأهب القصوى.

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