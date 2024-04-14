مسئول بالبيت الأبيض عن الهجوم الإيراني: الأمر متروك للإسرائيليين ليقرروا ما إذا كانوا سيردون وكيف

قال منسق الاتصالات الخارجية في البيت الأبيض، إن معظم الهجمات على إسرائيل انطلقت من الأراضي الإيرانية والباقي من وكلائها في العراق ولبنان واليمن.

وأضاف في تصريحات لقناة "سي إن إن"، اليوم الأحد، أنه من غير المتوقع إتساع الأمر إلى حرب إقليمية، موضحًا أن المشاركة الأمريكية في التصدي لهجوم أمس كانت لمنع ذلك.

وأشار إلى أن الأمر متروك للإسرائيليين ليقرروا ما إذا كانوا سيردون وكيف سيردون على الهجوم الإيراني.

وأوضح أن إيران أطلقت مئات المسيرات والصواريخ ولم تلحق ضررا يذكر، معتبرا ذلك دليل على أنها ليست بالقوة التي تدعيها، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن المشاركة العسكرية الأمريكية في التصدي لهجوم إيران دليل على التزامنا الصارم بأمن إسرائيل.

وتابع: «أعتقد أن رسالتنا وصلت للإيرانيين بأننا لن نتسامح مع أي استهداف لجنودنا ومنشآتنا».

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن ليل السبت إلى الأحد هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق.

وتسود حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من إتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.