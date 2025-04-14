محمود البزاوي: مسلسل حسبة عمري ناقش قضية مهمة وأشعر بذاتي أمام الكاميرا

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قال الفنان محمود البزاوي إنه يجتهد في تقديم أدواره، وإن الله منحه مساحة من الحضور، وهو ما يدفعه دائمًا لتقديم الأفضل.

وأضاف أنه يشعر بذاته أمام عدسة الكاميرا، ويذاكر الشخصية التي يقدمها بدقة، وينتظر بفارغ الصبر ردود فعل المشاهدين والجمهور في الشارع.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، بصحبة أسرة مسلسل "حسبة عمري" ونجومه روجينا، نادين، محمد رضوان، والوجهين الجديدين عمر روزيق وريم عامر.

وتابع البزاوي أن طبيعة الشخصية هي التي تفرض طريقة الأداء، سواء من خلال تعبيرات الوجه أو نبرة الصوت التي قد ترتفع أحيانًا وتنخفض أحيانًا أخرى.

وأوضح أنه استفاد كثيرًا من العمل مع كبار الفنانين، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام ومحمد هنيدي، خاصة في الجانب الكوميدي، الذي أثّر فيه كثيرًا.

وعن مشاركته الرمضانية بشخصيتين في "فهد البطل" و"حسبة عمري"، قال إنه حرص على تقديم أفضل ما لديه في كلا الدورين.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء تصوير كل شخصية، يعود إلى حياته الطبيعية وشخصيته الحقيقية دون أن يتأثر بالأدوار.

وأكد البزاوي إيمانه بمقولة "سيد العمل هو المؤلف"، وقال إنه استمتع كثيرًا بقراءة سيناريو مسلسل "حسبة عمري" لما تضمنه من طرح درامي لقضية مجتمعية مهمة.

وأشاد بمؤلف العمل محمود عزت، وبفريق التمثيل، وبشكل خاص النجمة روجينا، إلى جانب محمد رضوان ونادين، الذين شاركوا في تقديم العمل.

من جهة أخرى، استضاف الدكتور عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" أسرة المسلسل ونجمة العمل روجينا، للحديث عن كواليس العمل وفكرته.

وناقش البرنامج فكرة المسلسل التي تناولت قضية "حق الكد والسعاية"، في سابقة هي الأولى من نوعها في الدراما المصرية، وبشكل مؤثر وقوي.

كما استضاف الليثي فريق العمل الذي ضم روجينا، محمود البزاوي، نادين، محمد رضوان، والوجهين الجديدين عمر روزيق وريم عامر.

واستمع البرنامج إلى رأي الدكتورة سوزان القليني، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي للمرأة، حول فكرة المسلسل وأهميته.

كما شارك في الحلقة الدكتور سعد الدين الهلالي الذي أوضح الرأي الديني في "حق الكد والسعاية"، إلى جانب الدكتور مصطفى عبد السلام والشيخ خالد الجمل.

وناقش الضيوف مدى أحقية الزوج أو الزوجة في اقتسام الدخل خلال فترة الزواج، في حال مشاركة كل طرف في العمل أو دعم الآخر.

وفي ختام الحلقة، قام الإعلامي عمرو الليثي بتكريم أسرة مسلسل "حسبة عمري"، ومنحهم درع "واحد من الناس" وقناة الحياة تقديرًا للعمل المميز ورسائله المجتمعية.