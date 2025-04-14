وزارة الدفاع الروسية: كييف شنت 8 هجمات على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية المسلحة استهدفت منشآت الطاقة في روسيا 8 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيان: "يواصل نظام كييف هجماته الأحادية الجانب على منشآت البنية التحتية الروسية للطاقة، في انتهاك للاتفاقيات الروسية الأمريكية بوقف قصف منشآت الطاقة لمدة 30 يوما اعتبارا من 18 مارس من هذا العام"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل ثماني هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على منشآت طاقة روسية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.