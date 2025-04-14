صندوق النقد: التوترات الجيوسياسية تهدد الاستقرار المالي وتدفع أسواق الأسهم للانهيار

توقع صندوق النقد الدولي، أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسواق الأسهم للانهيار بحسب تقرير الصندوق ما يهدد الاستقرار المالي نقلته رويترز.

ولم يشر صندوق النقد الدولي إلى أحداث بعينها، مثل الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية، لكن قال إن مقاييس المخاطر القائمة على الأخبار، ومنها الصراعات والحروب والهجمات الإرهابية والإنفاق العسكري والقيود التجارية، قد زادت بشكل حاد منذ عام 2022.

حث الصندوق المؤسسات المالية على الاحتفاظ برأس مال والسيولة للمساعدة في التعامل مع الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، وحث على استخدام اختبارات التحمل وغيرها من التحليلات لتحديد هذه المخاطر وإدارتها.

وأوضح صندوق النقد في تقريره أن أبحاثه أظهرت أن الأحداث الكبرى الخطيرة مثل الحروب والتوترات الدبلوماسية أو الإرهاب قد أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم بمعدل نقطة مئوية شهريا في جميع الدول، بينما بلغ متوسط الانخفاض في الأسواق الناشئة 2.5 نقطة مئوية.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد التقرير بالكامل خلال اجتماعات الربيع مع البنك الدولي التي تنطلق يوم 21 أبريل. ومن المرجح أن تتصدر قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية المناقشات في الاجتماعات.