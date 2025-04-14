إعادة انتخاب المليونير المحافظ دانييل نوبوا رئيسا للإكوادور

أعيد انتخاب رئيس الإكوادور الحالي دانييل نوبوا، المليونير الشاب المحافظ، الذي له سجل مثير للانقسامات في مكافحة الجريمة، وذلك بعد جولة الإعادة الرئاسية التي جرت يوم الأحد في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، لكن منافسته تعهدت بالسعي لإعادة فرز الأصوات بسبب ما وصفته بـ"تزوير انتخابي صارخ".

وتظهر الأرقام التي نشرها مجلس الانتخابات الوطني في الإكوادور حصول نوبوا على 8ر55% من الأصوات بعد فرز أكثر من 90% من بطاقات الاقتراع، بينما حصلت المحامية اليسارية لويزا جونزاليس على 44%. وقالت رئيسة السلطة الانتخابية العليا في الإكوادور، ديانا أتاماينت، في التلفزيون الوطني إن هذه النتائج أظهرت "اتجاها لا رجعة فيه" لصالح نوبوا.

ويمنح الفوز نوبوا أربع سنوات للوفاء بالوعود التي قطعها لأول مرة في عام 2023، عندما صدم الناخبين بالفوز بانتخابات مبكرة ورئاسة لمدة 16 شهرا على الرغم من خبرته السياسية المحدودة.

يشار إلى أنه كان يحق لأكثر من 13 مليون شخص التصويت في الإكوادور، حيث التصويت إلزامي.