رسالة شكر وامتنان من الشرع إلى محمد بن زايد

وجه رئيس سوريا أحمد الشرع رسالة شكر إلى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، عقب زيارته التي قام بها أمس إلى أبوظبي، معربا عن تمنياته بدوام الأمن والأمان للإمارات قيادة وشعبا.



وقال الشرع في رسالته التي نشرها حساب الرئاسة السورية: "بكل التقدير والامتنان، أتوجه بالشكر لأخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمشاعر الأخوية الصادقة التي أحاطني بها خلال زيارتي اليوم".

وأضاف: "أعبر عن بالغ تقديري لما لمسته من حرص كبير على تعزيز علاقاتنا وتطويرها في مختلف المجالات".



واختتم الشرع رسالته: "أدعو الله أن يديم على دولة الإمارات قيادة وشعبا نعمة الأمن والأمان والتوفيق وأن تواصل مسيرتها نحو مزيد من الازدهار والتقدم".

من جهته، أكد الرئيس الإماراتي خلال استقبال نظيره السوري أحمد الشرع في أبو ظبي، حرص بلاده على دعم سوريا لمواجهة التحديات وإعادة البناء.

وتعهد الرئيس الإماراتي ببذل كل جهد لتقديم مختلف الدعم لدمشق خلال المرحلة المقبلة، مجددا موقفَ الإمارات تجاه وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وكان الشرع قد وصل يوم أمس إلى أبوظبي حيث كان في استقباله في مطار البطين وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين.

واستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشرع والوفد المرافق له في قصر الشاطئ بأبو ظبي.