 النائب عبدالمنعم إمام يرفض الحساب الختامي لعام 2023-2024: الحكومة ترى الشعب ATM كل ما تفشل يدفع - بوابة الشروق
الإثنين 14 أبريل 2025 1:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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النائب عبدالمنعم إمام يرفض الحساب الختامي لعام 2023-2024: الحكومة ترى الشعب ATM كل ما تفشل يدفع

صفاء عصام الدين
نشر في: الإثنين 14 أبريل 2025 - 1:20 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أبريل 2025 - 1:20 م

رفض النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.

وقال خلال الجلسة العامة اليوم: "الحكومة تقول إنها تريد تمكين القطاع الخاص، والهيئة العامة للتأمين الصحي لها 12 مليار جنيه عند هيئات اقتصادية والقطاع الخاص يدفعهم".

وأضاف: "70% من توصيات لجنة الخطة والموازنة لا تنفذ، و90% من توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات تتكرر كل سنة"، وتابع: "الحكومة تقول ترشيد الإنفاق، والجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد المخالفة".

واعتبر إمام أن "الحكومة ترى الشعب ATM، كل ما تفشل يدفع". وقال: "جربوا تغيير الحكومة".

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