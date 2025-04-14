النائب عبدالمنعم إمام يرفض الحساب الختامي لعام 2023-2024: الحكومة ترى الشعب ATM كل ما تفشل يدفع

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رفض النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.

وقال خلال الجلسة العامة اليوم: "الحكومة تقول إنها تريد تمكين القطاع الخاص، والهيئة العامة للتأمين الصحي لها 12 مليار جنيه عند هيئات اقتصادية والقطاع الخاص يدفعهم".

وأضاف: "70% من توصيات لجنة الخطة والموازنة لا تنفذ، و90% من توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات تتكرر كل سنة"، وتابع: "الحكومة تقول ترشيد الإنفاق، والجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد المخالفة".

واعتبر إمام أن "الحكومة ترى الشعب ATM، كل ما تفشل يدفع". وقال: "جربوا تغيير الحكومة".