أردوغان: نستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لإرساء الاستقرار في المنطقة

- الرئيس التركي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لإرساء الاستقرار ليس في منطقة القوقاز فحسب، بل في المنطقة بأسرها.

أفاد بذلك بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الجمعة، بشأن لقاء الرئيس أردوغان مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في إسطنبول.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل اتصالاتها مع القادة من أجل إزالة مخاطر دوامة العنف في المنطقة التي بدأت بهجمات إسرائيل على إيران.

وأوضح البيان أن أردوغان وباشينيان بحثا خلال اللقاء عملية السلام والحوار في جنوب القوقاز وخاصة الاتصالات بين تركيا وأرمينيا والتطورات الراهنة في المنطقة.

وأشار أردوغان إلى أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن أنقرة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للجهود المبذولة لتنمية المنطقة على أساس مبدأ "رابح ـ رابح".

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الخطوات الممكنة في إطار عملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا.

وفي وقت سابق الجمعة، استقبل الرئيس التركي باشينيان بمراسم رسمية في قصر دولما بهتشة بإسطنبول.

وحضر مراسم الاستقبال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان.