تراجع معدل البطالة في كرواتيا خلال مايو الماضي في ظل زيادة قوة العمل إلى جانب ارتفاع أعداد العاملين في البلاد، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء، اليوم الجمعة.

وذكر مكتب الإحصاء، أن معدل البطالة تراجع خلال الشهر الماضي إلى 4.1% مقابل 4.6% خلال الشهر السابق، في حين تراجع عدد العاطلين إلى 73.23 ألف عاطل مقابل 81497 عاطلا خلال أبريل.

في الوقت نفسه ارتفع عدد العاملين في كرواتيا خلال الشهر الماضي إلى 1.73 مليون عامل مقابل 1.7 مليون في أبريل.

كما ارتفع حجم قوة العمل في البلاد خلال الفترة نفسها من 1.78 إلى 1.8 مليون شخص.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء تراجع متوسط صافي الأجر في كرواتيا بنسبة 1.2% شهريا خلال أبريل، مقارنة بالشهر السابق إلى 1439 يورو، في حين تراجع متوسط إجمالي الدخل بنسبة 1.4%.

وعلى أساس سنوي شهد صافي الدخل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.4% في حين ارتفع الدخل الإجمالي بنسبة 5.8% سنويا.