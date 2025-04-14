محكمة في بنجلاديش تصدر أمرا بالقبض على نائبة بريطانية على صلة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

أصدر قاضي في بنجلاديش أمرا بالقبض على العضوة بالبرلمان البريطاني ووزيرة العمل السابقة توليب صديق، قريبة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي تم الإطاحة بها في أغسطس العام الماضي في انتفاضة أنهت حكمها الذي استمر 15 عاما.

وتحقق لجنة مكافحة الفساد الرسمية في البلاد بشأن الإدعاءات المتعقلة بتلقى توليب صديق وأفراد من أسرتها من بينهم حسينة أرضا بصورة غير قانونية في مشروع إقامة بلدة تملكها الدولة بالقرب من العاصمة

وتواجه توليب صديق عددا من الاتهامات المتعقلة بالفساد تشمل أسرتها في بنجلاديش، ولكن حزب رابطة عوامي الذي تنتمى له عمتها حسينة قال إن الاتهامات ذات دوافع سياسية لتدمير سمعة الأسرة.

وتقيم حسينة في المنفى في الهند منذ مطلع أغسطس الماضي.