أوكرانيا تنسحب من قرية في مقاطعة سومي تحت ضغط الهجمات الروسية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين انسحابه من قرية حدودية في مقاطعة سومي بشمال شرق أوكرانيا، عقب ضغوط ناتجة عن الهجمات الروسية المستمرة.

وذكر فيلق الجيش الرابع عشر عبر حسابه على فيسبوك، أن قواته تراجعت من قرية ميروبيلسك إلى مواقع معدة مسبقا لتجنب وقوع خسائر في الأرواح.

وكانت القوات الروسية قد اخترقت الحدود في عدة نقاط بمنطقة سومي الواقعة شمال أوكرانيا.

وتعد المنطقة القريبة من قرية يوناكيفكا هي الأكبر من حيث سيطرة الروس، وهي المنطقة التي انطلقت منها القوات الأوكرانية في هجومها المضاد على منطقة كورسك الروسية عام 2024.

وعلى الرغم من محدودية التقدم الروسي بالقرب من ميروبيلسك، إلا أنه يمثل توغلا روسيا جديدا داخل الأراضي الأوكرانية.