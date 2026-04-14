إيران: تصريح نتنياهو بتلقيه إحاطة يومية من مسئولين أمريكيين إهانة لواشنطن

قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يتلقى إحاطة يومية من مسئولين أمريكيين، تعتبر "إهانة" للإدارة الأمريكية.

جاء ذلك في تدوينة الثلاثاء عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تطرق فيها إلى تصريح نتنياهو عن أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس نقل إليه شخصيا تفاصيل المباحثات بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف: "للمرة الأولى في التاريخ، يقوم مسئول رفيع في حكومة ما بتقديم إحاطات يومية لزعيم دولة أخرى"، قائلا إن "المشكلة ليست لدينا، لكن الأمر إهانة".

وتساءل عارف: "هل يدرك الشعب الأمريكي أن البيت الأبيض تحول فعليا إلى فرع لتقديم التقارير لصالح نظام آخر؟".

والاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "تحدثت أمس مع نائب الرئيس الأمريكي فانس، وقد اتصل بي من طائرته أثناء عودته من إسلام آباد. وكما يفعل أعضاء هذه الإدارة يوميا، فقد أطلعني بشكل مفصل على انهيار المفاوضات".

والأحد، أعلنت إيران والولايات المتحدة انتهاء مفاوضات جرت في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسئولية تعثر المفاوضات.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.