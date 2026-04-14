مسيرات أوكرانية تقصف مصنعا للكيماويات في روسيا بعد هدنة عيد الفصح

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعا للكيماويات في شمال روسيا بطائرات مسيرة بعيدة المدى بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر 32 ساعة بمناسبة عيد الفصح.

وكان الهدف هو منشأة للأمونيا في تشيريبوفيتس، على بعد نحو 400 كيلومتر شمال موسكو، وفقا لما كتبه روبرت بروفدي، قائد قوات الطائرات المسيرة الأوكرانية، على تطبيق تيليجرام.

وينتج المصنع مئات الآلاف من الأطنان من الأمونيا ونترات الأمونيوم وحمض النيتريك سنويا. ويمكن استخدام هذه المواد في إنتاج المتفجرات.

وعلى الجانب الروسي، أكد عمدة تشيريبوفيتس أندريه ناكروشيايف وقوع الهجوم على موقع صناعي، لكنه قال إنه لا يوجد خطر على المدينة نفسها، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وتقع المدينة على بعد نحو 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، مما يسلط الضوء على قدرة كييف على ضرب عمق الأراضي الروسية.

والتزمت روسيا وأوكرانيا إلى حد كبير بوقف إطلاق النار خلال عيد الفصح الأرثوذكسي، من بعد ظهر السبت إلى مساء الأحد.



وقالت كييف إن القوات الروسية استأنفت هجمات الطائرات المسيرة بعيدة المدى داخل الأراضي الأوكرانية بعد وقت قصير من انتهاء الهدنة عند منتصف الليل.