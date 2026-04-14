مسؤول: إيران تسعى للحصول على تعويضات من 5 دول في الشرق الأوسط

علم إيران
نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 6:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 6:44 ص

طالب ممثل إيران لدى الأمم المتحدة بالحصول على تعويضات من دول شرق أوسطية تقول طهران إنها شاركت في المجهود الحربي الأمريكي والإسرائيلي ضدها.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن هذه الدول تشمل البحرين والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اعتبر أن هذه الدول انتهكت القانون الدولي، وعليها "تقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك دفع تعويضات عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذه الانتهاكات الدولية".


