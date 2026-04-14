أُصيب ثلاثة فلسطينيين، مساء الثلاثاء، في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون جنوب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مستوطنين هاجموا مواطنين فلسطينيين شرق بلدة تقوع، وحاولوا سرقة أغنامهم ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين.

وأوضحت الوكالة، أن المصابين تلقوا العلاج في مركز صحي محلي داخل البلدة.

ووفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون 497 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال مارس الماضي، أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين.

وصعّدت إسرائيل، عبر الجيش والمستوطنين، اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة في أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1148 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، واعتقال حوالي 22 ألفًا.