 استجابة لطلبه وتكريما له.. وزير النقل في حفل زفاف كريمة قائد قطار نوم بأسوان - بوابة الشروق
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استجابة لطلبه وتكريما له.. وزير النقل في حفل زفاف كريمة قائد قطار نوم بأسوان

وزير النقل في حفل زفاف
وزير النقل في حفل زفاف
حمادة بعزق
نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 9:49 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 9:49 م
حضر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، حفل زفاف كريمة خالد الليثى، قائد قطار النوم 86 بأسوان، الذي أنقذ القطار من حادث تصادم بجرار زراعي بالقرب من محطة دراو، كان قد تفاجئ به، ونجح ببراعة في تفادي التصادم.

وخلال تكريمة من وزير النقل، طالب الليثي من الوزير حضور حفل زفاف كريمته، والذي قابلة الوزير بالموافقة ووعد بالحضور، وتفاجئ الجميع من أهل العروسين، بحضور الوزير، ليقدم التهان للعروسين.

وقدم الوزير التهنئة بعيد الفطر المبارك لأهالي أسوان وأهل العروسين، والمشاركين في حفل الزفاف،
ووعد بنقل تحيات أهالي العروسين للرئيس السيسي.

كما أهدى الوزير أسرة قائد القطار بوكيه ورد يحمل توقيعه.

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