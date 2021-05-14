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(د ب أ)

قالت المتحدثة باسم المحكمة العليا في سلوفاكيا ألكسندرا فازانوفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الخميس إن المحكمة ستصدر حكما في الاستئناف بقضية مقتل الصحفي يان كوتشياك في15 حزيران/يونيو المقبل.

وقُتل الصحفي الاستقصائي كوتشياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا، وكلاهما يبلغ من العمر 27 عامًا، بالرصاص في منزلهما في قرية فيلكا ماكا في شباط/فبراير 2018.

وكان كوتشياك يكتب عن المعاملات التجارية لرجل الأعمال ماريان كوشنر، بالإضافة إلى مزاعم فساد أخرى.

وأثار تقرير تم نشره بعد وفاة الصحفي مظاهرات حاشدة أدت إلى استقالة الحكومة آنذاك.

وفي نهاية المطاف تم اتهام المليونير كوشنر بتنسيق جريمة قتل كوتشياك.

وفي أيلول/سبتمبر 2020، تم إدانة أحد المتواطئين ولكن تمت تبرئة كوشنر وشريك آخر مشتبه به لعدم كفاية الأدلة.

وأثار الحكم الغضب.

وأدين مطلق النار ميروسلاف مارسيك، الذي أعترف بالجريمة، بالفعل وحُكم عليه بالسجن 25 عامًا في محاكمة منفصلة.

وحُكم على شريك آخر قدم معلومات مهمة بصفته شاهدًا رئيسيًا بالسجن لمدة 15 عامًا.