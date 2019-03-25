 مسيرات ليلية في مدن الضفة الغربية ضد الهجوم الإسرائيلي الغاشم على غزة - بوابة الشروق
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مسيرات ليلية في مدن الضفة الغربية ضد الهجوم الإسرائيلي الغاشم على غزة


نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 4:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 4:41 ص

انطلقت مسيرات ليلية في مدن الضفة الغربية بالسيارات وسيرا على الأقدام ضد الهجوم الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وظهرت سلاسل بشرية في نابلس تعلن نصرتها لقطاع غزة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى


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