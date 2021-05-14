أرباح والت ديزني في الربع الثاني تتجاوز التقديرات لكن الإيرادات تتراجع

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(د ب أ)

أعلنت شركة والت ديزني عملاق الترفيه والإعلام يوم الخميس عن نتائج أعمال متباينة في الربع الثاني، حيث تجاوزت أرباحها تقديرات وول ستريت لكن الإيرادات تراجعت دون التوقعات.

وأعلنت شركة ديزني ومقرها بوربانك بولاية كاليفورنيا عن أرباح في الربع الثاني بلغت 901 مليون دولار أو 50ر0 دولار للسهم، مقارنة بأرباح العام الماضي التي بلغت 460 مليون دولار أو 25ر0 دولار للسهم.

وبلغت الأرباح المعدلة في الربع 79ر0 دولار للسهم ارتفاعا من 60ر0 دولار للسهم في العام الماضي. وبالمتوسط، قدر 25 محللا استطلعت آراؤهم طومسون رويترز أرباحا قدرها 27ر0 دولار للسهم.

وتراجعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 13% لتبلغ 61ر15 مليار دولار بعد أن كانت 03ر18 مليار دولار العام الماضي.

وكان المحللون يتوقعون أن تبلغ الإيرادات 87ر15 مليار دولار.