وزير إسرائيلي: الشرطة لم تظهر أي احترام خلال تشييع شيرين أبو عاقلة

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أقرّ وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب قوات الشرطة عنفًا مفرطًا خلال تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي ارتقت بنيران أحد قناصة جيش الاحتلال على تخوم مخيم جنين.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، في تغريدة عبر «تويتر»: «الشرطة لم تظهر أي احترام خلال مراسم التشييع، ولم تفهم مطلقًا دورها كشخص يؤمن بالحفاظ على النظام وليس في انتهاكه».

في سياق متصل، وصف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، مشاهد الاعتداء على مشيعي جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة بأنها كانت صادمة ومخزية.

وقال في تصريحات إعلامية، إنه ينبغي التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة بشكل مستقل.

وأضاف: «نريد إظهار حقيقة ما حدث لشيرين قبل تحديد خطوتنا التالية».

ووري جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة الثرى أمس، في مقبرة جبل صهيون في باب الخليل بمدينة القدس المحتلة، وسط حضور حشد كبير من المشيعين مسلمين ومسيحيين.

وأقيمت في كنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس المحتلة مراسم تشييع جثمانها، كما أدى مسلمون صلاة الجنازة عليها في المستشفى الفرنسي في القدس.

كما احتشد المئات في فناء المستشفى ونظموا وقفة بالأعلام الفلسطينية رددوا خلالها هتافات تكرم أبو عاقلة وتندد بقرار الاحتلال الذي منع رفع الأعلام الفلسطينية في منزل عائلة الفقيدة.

واعتدت شرطة الاحتلال، على موكب تشييع شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس المحتلة، وحاصرت المستشفى الفرنسي حيث انطلق موكب التشييع، وبمجرد تحرك الموكب اعتدت بالهراوات على المشيعين ومنعت انطلاقه.