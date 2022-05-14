البنك الأهلي يتوج بكأس مصر لكرة الصالات

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توج فريق البنك الأهلي ببطولة كأس مصر لكرة الصالات بعد الفوز على الإسماعيلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على الصالة الدولية المغطاة باتحاد الشرطة الرياضي.

أحرز أهداف البنك الاهلي كلا من أحمد عبد القادر موزا ومحمد منصور هدفين وأحمد عاطف بليه هدفين فى حين أحرز للإسماعيلي كلاً من على رمضان والمعتز بالله سامى .

وحضر المباراة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة الأستاذ جمال علام واللواء حلمى مشهور ومحمد أبو الوفا عضوي مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على كرة الصالات ، و وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقام الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة بتسليم كأس البطولة إلى اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي.