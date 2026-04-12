 عمان: تنازلات مؤلمة مطلوبة في الصراع الإيراني - بوابة الشروق
الأحد 12 أبريل 2026 7:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

عمان: تنازلات مؤلمة مطلوبة في الصراع الإيراني

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي
القاهرة (د ب أ)
نشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 7:06 م | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 7:06 م

رجح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أن تضطر أطراف الحرب مع إيران إلى تقديم تنازلات كبيرة من أجل تحقيق السلام.

وقال البوسعيدي اليوم الأحد: "قد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن ذلك لا يُقارن بألم وفشل الحرب"، داعيا إلى تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوعين ومواصلة المحادثات.

ونشر البوسعيدي تصريحاته على منصة (إكس) بعد انتهاء 21 ساعة من مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستان، من دون تحقيق نتائج ملموسة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستُعقد جولات تفاوض إضافية ومتى.

وأوضح الوزير أنه التقى شخصيا بنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قبل "ساعات فقط من اندلاع الحرب" في 28 فبراير، مشيرا إلى أنه خرج بانطباع بأن فانس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانا يميلان بشدة إلى تجنب "التورط في الحرب".

وكان فانس، الذي ترأس الوفد الأمريكي خلال المحادثات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قد قال إن المفاوضات فشلت في التوصل إلى اتفاق بعدما رفضت إيران تقديم ضمانات بعدم تطوير سلاح نووي.

 


شارك بتعليقك