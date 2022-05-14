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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في بيان، اليوم السبت، إنها أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وكانت أرديرن في عزل منذ 8 مايو الماضي، إثر إصابة خطيبها كلارك جيفورد بالفيروس.

وستغيب أرديرن بذلك عن أسبوع يعتبر أهم أسبوع لحكومتها في البرلمان، مع خطتها لخفض الانبعاثات التي من المقرر أن يتم الكشف عنها يوم الاثنين المقبل والميزانية التي سيتم الإعلان عنها يوم الخميس.

وقالت أرديرن: «هذا أسبوع حاسم للحكومة وأنا أشعر بالإحباط لعدم تمكني من الحضور».

وأضافت: «خطتنا لخفض الانبعاثات تحدد المسار لتحقيق هدف صفر كربون والموازنة تركز على المستقبل طويل المدى وأمن النظام الصحي في نيوزيلندا».

وتابعت: «كما قلت في وقت سابق من الأسبوع، العزل بسبب الإصابة بكوفيد-19 أصبح وضعًا مألوفًا لمواطني نيوزيلندا هذا العام وعائلتي ليست مختلفة عن الجميع».

ووفقا لقواعد كورونا في نيوزيلندا، يتعين على أرديرن أن تعزل نفسها في المنزل حتى 21 مايو الجاري.