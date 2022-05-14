البنتاجون: روسيا لديها 105 كتائب قتالية داخل أوكرانيا

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم السبت، إن روسيا لديها 105 كتائب تكتيكية قتالية داخل أوكرانيا.

وأضاف المسئول الأمريكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن القوات الروسية نفذت حوالي 250 طلعة جوية، حيث تركزت الغارات على ماريوبول وخاركيف، مؤكدا أن القوات الروسية لا تحقق تقدما كبيرا في دونباس شرقي أوكرانيا ويواجهون صعوبة في اجتياز نهر دونتس وإيصال التعزيزات.

وأوضح أن الجيش الأوكراني يدفع القوات الروسية نحو الشرق من خاركيف، مشيرا إلى أن معظم مدافع "هاوتزر الـ89 التي وصلت إلى أوكرانيا تشارك في القتال على خطوط متقدمة".

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، عزم كييف تعبئة مليون شخص لزيادة إمكاناتها الدفاعية.

وذكر ريزنيكوف، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أنه تم إطلاق عمليات بهدف ضمان زيادة الإمكانات الدفاعية لأوكرانيا.. نحن نركز على الحاجة إلى توفير مليون شخص لمقاومة العدو.

كان وزير الدفاع الأوكراني قال، أمس، إن "بلاده أجبرت روسيا على تقليص أهدافها إلى مستوى عملياتي وتكتيكي"، مشيرًا إلى أنها تدخل مرحلة طويلة من الحرب.

وأضاف ريزنيكوف أنه من أجل الفوز بها الآن، يجب أن نقوم بتخطيط الموارد بعناية، وتجنب الأخطاء، ونظهر قوتنا حتى لا يتمكن العدو في النهاية، من الوقوف في وجهنا.