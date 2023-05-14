يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا للفنان عبادة الزهيري، مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة الباب سليم، الملحقة بمتحف الفن المصري الحديث بساحة دار أوبرا القاهرة.

المعرض يقام برعاية من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تحت عنوان "إيقاعات لونية"، ويقدم من خلاله الفنان عبادة الزهيري تجربة تشكيلية جديدة تتناول العلاقات اللونية.

ويستمر المعرض في استقبال جمهوره يوميًا حتى السبت 27 مايو الجاري من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً.

ولد الفنان عبادة الزهيري في مدينة بلقاس بالدقهلية عام 1942، وتخرج في قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالزمالك عام 1965، وعمل رساما ومخرجا صحفيا بمجلة روز اليوسف، كما عمل بالإخراج الصحفي في مجلة الموقف العربي، ومجلة اقرأ السعودية، ومجلة الإعلام السعودي.

وأقام الزهيري العديد من المعارض الشخصية في قاعات العرض بمصر والمملكة العربية السعودية، ومنها معرضا بأتيليه القاهرة، وآخر بأتيليه جدة عام 1996، ومعرض بقاعة الباب ـسليم- في 2019.

وشارك في عدد كبير من المعارض الجماعية، ومنها المعرض المتجول عام 1967، ومعرض اللجنة المركزية للاتحاد الأشتراكي من 1965 ـ 1970، ومعرض الخريف للأعمال الصغيرة عام 1997، ومعرض أصالة من 1997 ـ 1999، ومعرض "قناة السويس الماضي والحاضر والمستقبل" بأكاديمية الفنون بالقاهرة عام 2019، ومعرضي "حوارات الوجوه والأماكن" 2019، و"مختارات عربية الثالث" 2021 بجاليري ضي.