تبدأ بعد قليل، أولى جلسات المحور السياسي بالحوار الوطنى، بمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب"، فى ضوء قائمة المقترحات المتنوعة من الأحزاب والأفراد إلى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، حول الصيغ الأمثل للانتخابات خلال الاستحقاقات المقبلة.

وقبل انطلاق أولى جلسات النقاش في المحور السياسي، قالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر موقع "فيسبوك" إن "التجانس هو أساس مجتمعنا، والتوافق هو جوهر الحوار الوطني".

وأضافت: "اللمسات النهائية جارية على قدمٍ وساق، تجهيز القاعات وأوراق العمل تأهُّباً لانطلاق أول الجلسات النقاشية للمحور السياسي بالحوار الوطني في الساعة الحادية عشر اليوم".

وذكرت إدارة الحوار الوطني، أن اليوم الأول للجلسات النقاشية للحوار الوطني، يناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية، وهذه القضايا هى: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، القضاء على كل أشكال التمييز، حل تحديات التعاونيات"

ومن المقرر أن يُعقد اليوم أربع جلسات اثنان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب وعلى التوازي الآخريان لمناقشة قضيتي "القضاء على كل أشكال التمييز" وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و"تحدي التعاونيات"، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن جهته، قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني "إن كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصا، ولن يزيد عن هذا لكي نكون أمام حوار".

وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.