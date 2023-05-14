السويدية لورين تصنع التاريخ كأول امرأة تفوز بمسابقة يوروفيجن مرتين

فازت المغنية السويدية "لورين" بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في ليفربول.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن المغنية، التي فازت سابقا في عام 2012، صنعت التاريخ كأول امرأة، وثاني شخص فقط، يفوز بالمسابقة مرتين.

وحصدت لورين ما مجموعه 583 نقطة بعد أن تم الجمع بين تصويت الجمهور ولجنة التحكيم، وتجاوزت بفارق ضئيل المغني الفنلندي "كاريا" الذي حصد 526.

وقامت لورين بأداء أغنيتها الراقصة "تاتو" أو "الوشم" لجمهور التصويت الدولي، حيث كانت تغني من مكان مغلق مضاء على المسرح.

ويعني فوزها أنها تساوت في الرقم القياسي الذي يحتفظ به المغني الأيرلندي جوني لوجان، الذي فاز بالمسابقة في عامي 1980 و1987.