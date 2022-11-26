زيلينسكي يصل إلى ألمانيا لتسلم جائزة شارلمان

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألمانيا للمرة الأولى منذ قيام روسيا بشن غزوها العسكري الشامل على بلاده.

وكتب زيلينسكي عبر تويتر في وقت مبكر من اليوم الأحد "بالفعل في برلين". وتابع "أسلحة. حزمة قوية. دفاع جوي. إعادة إعمار. الاتحاد الأوروبي. ناتو. أمن".

وأكدت مصادر رسمية يوم السبت نبأ اقتراب وصول الزعيم الأوكراني بعد أسابيع من التكهنات.

وتوجه زيلينسكي إلى ألمانيا بعد لقاء عدد من القادة الإيطاليين والبابا فرنسيس في إيطاليا يوم السبت.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن يتلقى زيلينسكي جائزة شارلمان المرموقة في حفل بعد ظهر اليوم الأحد في مدينة آخن غربي ألمانيا.

وتم منح الجائزة لكل من زيلينسكي والشعب الأوكراني في ديسمبر الماضي، ومن المقرر تسليم الجائزة إلى الرئيس شخصيا.

وتأسست جائزة شارلمان، وهي جائزة غير نقدية ورمزية إلى حد كبير، في عام 1950 للاحتفال بالجهود المبذولة لتوحيد أوروبا.

وقال المنظمون إن زيلينسكي حصل على الجائزة لجهوده في مواجهة الهجوم الروسي على بلاده.

وأوضحوا أنه لم يكن فقط رئيسا لشعبه والقائد العام للجيش الأوكراني، ولكن أيضا كان "المحفز والمتواصل والمحرك والدعامة بين أوكرانيا ومجموعة كبيرة من أنصارها".

يشار إلى أنه في العام الماضي، تسلمت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا واثنتين من زميلاتها الناشطات الجائزة.

ومن الفائزين السابقين المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول جدول زيارة زيلينسكي لألمانيا، حيث غالبا ما يجري إخفاؤها لأسباب أمنية.

ومع ذلك، كانت هناك تكهنات بأن زيلينسكي سيلتقي بالمستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير في برلين.