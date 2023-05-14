الرئيس السيسي يهنئ القائمين على زراعة 10 آلاف فدان في وادي الشيح

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى القائمين على زراعة 10 آلاف فدان في منطقة وادي الشيح بمحافظة أسيوط.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات احتفالية بدء موسم حصاد القمح في شرق العوينات، صباح الأحد، أن المنطقة يصعب الزراعة فيها، لافتًا إلى أن مستثمرًا مصريًا قرر الدخول بتقنية مختلفة لزراعة تلك الأراضي.

وأكمل: «مستثمر مصري دخل بتقنية مختلفة، وقدر يقول رغم إن الأرض قد لا تكون صالحة للزراعة في أسيوط، سأزرعها أنا، والحمد لله أهنئكم على تلك المزرعة».

واستطرد: «طالما في إرادة وإصرار والعلم يخدم على أمور – قد لا يراها كثر – فالأمر يحقق النجاح كما حدث بزراعة 10 آلاف فدان في وادي الشيح».

وذكر أن «الإجراءات المتبعة في السابق لم تكن قادرة على إنجاح الفكرة»، مشتطردًا: «في مستثمر قال هنجح الفكرة وأزرعها، وأجد أن الأمر يوفر فرصة عمل جيدة لشباب أسيوط».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل في شرق العوينات، إذ تشهد مصر جهودًا كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح.

وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان، وخلال الفترة من نهاية التسعينيات وحتى 2012 تم زراعة 80 ألف فدان؛ وخلال الفترة من 2014 وحتى 2022 تم زراعة 110 آلاف فدان، وخلال عام 2015 جرى تكليف الشركة بزراعة 12 ألف فدان جديدة في منطقة عين دالة.

ومن المقرر أن يكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان عام 2024؛ حيث سيتم زراعة 40 ألف فدان جديدة.