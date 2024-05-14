الحكومة الأمريكية تدافع عن إسرائيل ضد اتهامات الإبادة الجماعية

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دافعت الحكومة الأمريكية يوم الاثنين عن القيادة الإسرائيلية ضد اتهامات بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في واشنطن يوم الاثنين: "لا نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، نحن متمسكون تماما برفض هذا الاقتراح".

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة عرضت أيضا موقفها بشأن هذه القضية كتابة وبالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأوضح سوليفان: "نعتقد أن إسرائيل يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لضمان حماية ورفاهية المدنيين الأبرياء".

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات بالإبادة الجماعية وتقول إنها استندت إلى حق الدفاع عن النفس بعد هجمات 7 أكتوبر.

وتواجه الحكومة الأمريكية والرئيس جو بايدن على وجه الخصوص حاليا العديد من الاتهامات بالمساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية من خلال دعمها العسكري لإسرائيل.