ترامب: يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من أجل إحلال السلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده وجهت «ضربة قوية» للحوثيين بسبب استهدافهم السفن في البحر الأحمر.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، صباح الأربعاء، أن الإدارة الجديدة خصصت ميزانية دفاعية وعسكرية لمواجهة الحوثيين.

وتطرق بالحديث إلى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، قائلًا إن واشنطن تدعم حلفاءها في المنطقة من أجل تحقيق الأمن والكرامة للشعب الفلسطيني في غزة.

وثمن الدور البناء الذي بذله الوسطاء خلال الأيام الماضية، من أجل ضمان الإفراج عن المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وأشار إلى أن الإفراج عن المحتجز، الذي كان يُعتقد أنه فارق الحياة، «أمر جيد للغاية»، مشددًا على ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين، من أجل إحلال السلام.

وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات القمة الخليجية الأمريكية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض.

وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تناقش القمة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.