أردوغان يشارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو مع ترامب وولي العهد السعودي وأحمد الشرع

أفادت وكالة الأنباء التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، يشارك الآن، في اجتماع عبر تقنية الفيديو مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس السوري أحمد الشرع.

#عاجل| الرئيس أردوغان يشارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع pic.twitter.com/uq4ejr15r1 — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 14, 2025

وقبل قليل، بدأ اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وذلك على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة.

وأعلن ترامب يوم أمس الثلاثاء خلال خطاب أنه سيرفع العقوبات عن سوريا، وأنه سيلتقي الشرع، الذي سيكون في الرياض لحضور اجتماعات مع مجلس التعاون الخليجي.

وقال ترامب الثلاثاء من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي.

وأضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة.

كما وجّه كلامه للسوريين قائلاً: «اجعلونا نرى شيئا خاصا من أجل مستقبلكم»، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قامت بالخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، بعدما شهدت الكثير من البؤس.

وأعلن أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سيلتقي نظيره السوري قريباً.

كما لفت إلى أن هناك حكومة جديدة في سوريا تأمل أن تنجح بتحقيق الاستقرار.



