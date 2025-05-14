تنعقد، اليوم الأربعاء، ثاني أيام جلسات استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو في قضية الفساد رقم 4000 في المحكمة المركزية في تل أبيب.

وطلب محامي نتنياهو، في بداية الجلسة، من رئيس الوزراء أن يغادر عند الساعة 12:00 لاستراحة لمدة ساعة ونصف تقريبا لإجراء محادثة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرياه، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ورد القاضي فريدمان فيلدمان بأنه قد يتعين عليهم تمديد جلسة الاستماع. كما طلب نتنياهو، تقصير شهادته بعد أن ادعى أنه نام لمدة ساعة ونصف تقريبا في الليل، عقب التطورات بشأن إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر .

في بداية الجلسة، خاطب محامي نتنياهو القضاة قائلاً: "نطلب تقصير الجلسة. سيصل المبعوث الخاص ويتكوف، وقد نام رئيس الوزراء لمدة ساعة ونصف الليلة".

من جانبهم، سأل القضاة رئيس الوزراء ما إذا كان بإمكانه الإدلاء بشهادته. رد نتنياهو: "حالة التأهب ليست على أعلى مستوى. ولكن هناك مشكلة أخرى - لديّ اجتماعات".

وتحدث ممثل النائب العام المحامي جوناثان تدمر أمام القضاة، وقال: "إذا كان السيد نتنياهو غير لائق حاليا من حيث التعب، فإننا نريد منه أن يدلي بشهادته عندما يكون لائقا ويقظا".

وأضافت رئيسة لجنة القضاة، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان: "السيد نتنياهو لا ينام كثيرا، وفقا لشهادته".