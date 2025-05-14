ستواني يقود جيرونا للفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني

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حقق جيرونا فوزا معنويا خارج ملعبه بالتغلب على بلد الوليد بنتيجة بهدف نظيف، في افتتاح منافسات الجولة 36 بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وسجل اللاعب كريستيان ستواني هدف فوز جيرونا بالمباراة في الدقيقة 80، ليمنح الفريق الكتالوني 3 نقاط.

ورفع نادي جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما حقق فوزه الحادي عشر في مشواره ببطولة الدوري.

أما فريق بلد الوليد، الهابط فعليا للدرجة الثانية منذ أسابيع، فقد تزيل الترتيب برصيد 16 نقطة في المركز العشرين.

وتلقى نادي بلد الوليد خسارته العاشرة على التوالي في بطولة الدوري، ولم يحقق سوى 4 انتصارات في مشواره هذا الموسم.