 الوكرة يرفض عودة حمدي فتحي للأهلي بشكل نهائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوكرة يرفض عودة حمدي فتحي للأهلي بشكل نهائي


نشر في: الأربعاء 14 مايو 2025 - 5:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 مايو 2025 - 5:05 م

رفض نادي الوكرة القطري انتقال حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بشكل نهائي لصفوف الأهلي، وفقا لتقارير صحفية قطرية.

ذكرت صحيفة العرب القطرية أن إدارة الأهلي طلبت ضم حمدي فتحي بشكل نهائي وليس الاكتفاء باستعارته خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وأضافت أن النادي القطري تمسك باستمرار لاعب وسط منتخب مصر باعتباره من العناصر المميزة منذ انضمامه للفريق في صيف 2023 قادما من الأهلي.

وكان الأهلي أعلن في ديسمبر الماضي أنه اتفق على استعارة حمدي فتحي خلال مشاركة الفريق في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.


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