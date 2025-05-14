حماس: الاحتلال يغلق غزة أمام جميع مقوّمات الحياة لـ70 يوما متتالية

قالت حركة حماس، إن حكومة الاحتلال تواصل إغلاق قطاع غزة أمام جميع مقوّمات الحياة الأساسية من غذاء ودواء وماء ووقود، لأكثر من 70 يومًا متتالية.

وأضافت في بيان، مساء الأربعاء: «يتزامن ذلك مع عدوانٍ صهيوني همجيٍّ متصاعد، في مشهدٍ يجسّد أركان جريمة إبادة موصوفة يرتكبها جيش الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم».

وأوضحت أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع ضدّ أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، متحدّيًا بشكلٍ سافرٍ إرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها، التي طالبت مرارًا بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

وذكرت حماس: «الصمت الدولي المخزي والعجز الفاضح عن وقف جرائم الحرب في قطاع غزة، وتفشي المجاعة في مناطق واسعة منه، يمثّل صورة معبّرة عن فشل المنظومة الدولية وتراجعها الخطير عن التزاماتها بتنفيذ مبادئ القانون الدولي والإنساني».

ولفتت إلى أن الشعب يُقتَل يوميًّا إمّا بالقصف وإمّا بالتجويع، بينما تكتفي مؤسسات الأمم المتحدة ببيانات تنديد وصفتها بـ«الجوفاء والتي لا تردع هذا الكيان المجرم المتجرد من كل القيم الأخلاقية والإنسانية».

وطالبت حماس، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم لمتحدة، بتحرك عاجل وفاعل لوقف «هذه الإبادة الوحشية والتجويع الجماعي» وملاحقة «مجرمي الحرب الصهاينة» ومحاسبتهم على جرائمهم.