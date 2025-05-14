تشهد العاصمة القطرية الدوحة، مساء الأربعاء، اجتماعًا مغلقًا برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث وقف الحرب في غزة.

وقالت فضائية «روسيا اليوم» إن حركة حماس تشارك في محادثات الاجتماع بشكل غير مباشر، وذلك حسبما أفادته في خبر عاجل لها.

وأفادت وسائل إعلام قطرية بأن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، يشارك في الاجتماع المغلق مع ترامب، ومعهم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إضافة إلى المبعوث الأمريكي لشئون الرهائن والمفقودين آدم بوهلر، ومسئولين قطريين.

وذكرت قناة «الجزيرة» الإخبارية أن أمير قطر والرئيس الأمريكي في هذه المشاورات المغلقة منذ نحو ساعة.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إلى قطر وذلك ضمن جولته الخليجية، التي تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وتأتي زيارة ترامب إلى قطر بعد أيام قليلة من تفاوض واشنطن مباشرة مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، لتأمين إطلاق سراح المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

وتنعقد في الدوحة مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، من دون أنباء عن حدوث تقدم حتى الآن.