تحدث الفنان فتحي عبد الوهاب، عن مدى أهمية الجانب المالي في حياته، مؤكدا أن «الفلوس طبعا مهمة بالنسبة إلى أي شخص، لكن الفلوس مش واخدة غاية الأهمية أو كامل الأهمية».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON E»أن «غاية الأهمية هي الصحة، أساس كل شيء»، موضحا أن «السعادة هي بشكل ما فيها جزء مرتبط بالمال، لكن مش الفلوس اللي بتحقق السعادة، هي عامل من عوامل تحقيق السعادة؛ لكنها ليست هي التي تحققها».

وحول الشيء الذي يسعده ويجعله يشعر بالرضا، قال: «أنا بحس إني راضي لما أكون عملت اللي عليَ في أي حاجة، سواء في شغلي أو حياتي أو اتجاه أي شخص، وما دام عملت اللي عليَ بكون راضي أيا كانت النتيجة».

وكشف عن تحول في نظرته للحياة، قائلا: «زمان كنت شخص متشائم جدًا، دائما بتوقع الأسوأ، لكن حاليا لم أعد أتوقع أي شيء؛ لأن أي حاجة ممكن تحصل وأنا قاعد».

وأشار إلى أن «الإنسان بمرور الوقت والسنوات يكتشف أن الحياة صعودا وهبوطا، عمرها ما كانت صعودا وعمرها ما كانت هبوطا، وعلى قدر ما تبقى صعودًا، لازم تكون عارف ومتأكد إنها في وقت ستكون هبوطا، ولما تكون تحت تماما في القاع، متقلقش، لأنك ستصعد مرة ثانية، هي الدنيا كده».

ورد على تعليق الإعلامية لميس الحديدي، بأن إجابته تحمل نظرة فلسفية، قال مازحا: «ولا فلسفة ولا حاجة، إحنا بنسأل ربنا حق النشوء يا ست هانم».



