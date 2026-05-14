اتحاد الغرف التركية: يجب أن تشمل علامة صنع في أوروبا تركيا

رئيس الاتحاد ألقى كلمة في منتدى الاقتصاد التركي-البلجيكي بمشاركة وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو

دعا رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيك أوغلو، إلى أن تشمل علامة "صنع في أوروبا" تركيا أيضا.

جاء ذلك في كلمته الأربعاء، بمنتدى الاقتصاد التركي - البلجيكي في مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة بمشاركة وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو.

وأعرب حصارجيك أوغلو، في بداية كلمته، عن سعادته بزيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا على رأس وفد اقتصادي كبير.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وبلجيكا اقترب من 10 مليارات دولار، وأن الهدف هو الوصول إلى 15 مليار.

وقال: "تركيا ليست شريكا قويا وموثوقا للشركات البلجيكية فحسب، بل أيضا لجميع دول الاتحاد الأوروبي من حيث سلاسل التوريد، ويجب أن تشمل صنع في أوروبا تركيا أيضًا".

وأكد أهمية دعم بلجيكا لمسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي.

ووصلت ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا، الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، لقاءاته حتى اليوم الخميس.

وبعلامة "صنع في أوروبا"، يركز الاتحاد الأوروبي على إنتاج تقنيات صافية الانبعاثات ومواد منخفضة الكربون لتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وتعزيز التنافسية الصناعية، بعد سنوات من تراجع أداء بعض الصناعات الأوروبية.

وفي مارس الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي، عن قواعد جديدة لنيل علامة "صنع في أوروبا" فرضتها على الشركات الراغبة في الحصول على تمويل عام تتضمن منتجاتها حدا أدنى من المكونات المصنعة داخل دول التكتل.