رئيس كازاخستان يستقبل أردوغان بمراسم رسمية في أستانة

استقبل رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية في العاصمة أستانة، التي وصلها أمس.

ووصل موكب الرئيس أردوغان إلى "قصر الاستقلال" عبر طريق زُيّن بالأعلام التركية والكازاخية، حيث كان الرئيس توكاييف في استقباله لدى نزوله من السيارة.

وعزفت الفرقة العسكرية النشيدين الوطنيين للبلدين، فيما حيّا أردوغان حرس الشرف.

وبعد تقديم كل من الزعيمين أعضاء وفديهما للآخر، التقطا صورا تذكارية، قبل أن يعقدا لقاء ثنائيا مغلقا.

ومن المقرر أن يعقد، عقب اللقاء الثنائي، الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان.

كما يشارك الرئيسان في مراسم توقيع اتفاقيات ثنائية، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.