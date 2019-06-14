سواريز: تمنيت الاختفاء من العالم بعد الخسارة أمام ليفربول

أكد الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني أنه تمنى الاختفاء من العالم بعد الخسارة أمام ليفربول 0-4 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتوديع دوري أبطال أوروبا.

وقال سواريز في تصريحات لقناة "فوكس سبورت" الأمريكية:" لم أتخيل إطلاقا أن يعود ليفربول في نتيجة المباراة أمام، فكنت أقول نحن برشلونة وأعتقدت أن لدينا فرصة للتسجيل".

وأضاف: "عقب المباراة في غرفة تبديل الملابس، لم يستطع أحد قول أي شيء فكانت هناك حالة حزن ومرارة وخيبة أمل كبيرة".

وواصل:"الأيام التي أعقبت الخسارة من ليفربول كانت اللحظات الأسوء في حياتي ومسيرتي إلى جانب كأس العالم 2014، فلقد أردت الاختفاء من العالم".

وخسر سواريز مع برشلونة أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (4-0) وودعوا المسابقة وذلك بعدما حققوا الفوز في مباراة الذهاب (3-0).

ويستعد سواريز للمشاركة مع منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل التي فازت بها بلاده 15 مرة من قبل، حيث تلعب بلاده أول مباراة ضد الإكوادور يوم الأحد المقبل.