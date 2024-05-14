أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد في مواجهة ألافيس في الليجا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، في العاشرة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الليجا.

ويحتل ريال مدريد، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 90 نقطة، وحسم اللقب مبكرًا قبل 4 جولات من النهاية، بينما يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فيرنانديز، إيدير ميليتاو، وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: إدوارد كامافينجا، توني كروس، فيدريكو فالفيردي وجود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، لوكا مودريتش، خوسيلو، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، فران جارسيا، إبراهيم دياز، أنطونيو روديجير، أردا جولير وماريو مارتين.