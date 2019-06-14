وزير خارجية تركيا: لا تراجع عن صفقة إس- 400 الروسية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة أن بلاده لن تتراجع مطلقا عن اتفاق شراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وقال أوغلو في حوار مع محرري وكالة أنباء الأناضول في العاصمة التركية أنقرة: "لن نتراجع خطوة عن اتفاق إس -400"،

وأضاف الوزير أن بلاده بصدد اتخاذ إجراءات للرد على أي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على تركيا تتعلق بشرائها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية ومستعدة لتحمل العواقب على خطوتها للدفاع عن استقلالها وحريتها".

وقال: "إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية ضدنا، لدينا خطواتنا المضادة... نحن عازمون على مواصلة صون استقلال الشعب التركي وحريته".

ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن الولايات المتحدة هددت بإنهاء مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات إف -35 بحلول 31 يوليو المقبل إذا لم تتخل أنقرة عن اتفاق شراء صواريخ إس -400 والتي تتخوف واشنطن من أنها ستكون قادرة على جمع معلومات استخباراتية عن قدرات المقاتلة التسللية.

كما حذرت من أن تركيا قد تواجه عقوبات منفصلة وفقا لـقانون "ماجنيتسكي"، و"قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، الذي يسمح بفرض عقوبات ضد الجهات التي تتعامل تجاريا مع أجزاء من الدولة الروسية.