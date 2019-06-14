بحارة روس كانوا على متن ناقلتي النفط المنكوبتين في خليج عُمان

أعلنت السفارة الروسية لدى طهران أن البحارة الروس الذين تم إنقاذهم من ناقلتي النفط المنكوبتين في خليج عمان أمس، سيعودون إلى روسيا في أقرب وقت عبر مطار دبي.

وقالت السفارة الروسية -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- "إن البحارة الروس انطلقوا على متن حافلات إلى مدينة بندر عباس الواقعة في جنوب إيران، ومن هناك ستنقلهم طائرة إلى مطار دبي ومنه إلى روسيا".

وأضافت "أنها اتصلت بالبحارة عبر وسطاء إيرانيين، وأنها لم تجر اتصالات مباشرة معهم".

يُذكر أن 11 بحارا روسيا تم إنقاذهم، بالإضافة إلى أكثر من 30 آخرين من جنسيات مختلفة كانوا على متن ناقلتي النفط اللتين تعرضتا إلى حادث تفجير أمس الخميس في خليج عمان".