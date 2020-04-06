"أكثر من مليون أمريكي سجلوا أسماءهم في نظام إعانات البطالة، في الأسبوع الماضي"، واقع مظلم يعيشه مجتمع العمل في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا التي يتخذها بعض أصحاب العمل مبررا لتسريح العمالة، في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وفق تقرير نشرته «بيزنس إنسايدر»، مساء الخميس.

لكن شعاع أمل يلوح وسط هذا الظلام فالأرقام عند مقارنتها بالأشهر السابقة تكشف أن سوق العمل بدأ في التعافي، بدليل خروج مئات الآلاف في نيويورك وحدها إلى أعمالهم، فكيف تأثر سوق العمل في أمريكا بأزمة كورونا، وكيف يقف على اعتاب تجاوز واحدة من كبرى الأزمات التي خاضتها البشرية؟

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، في بيان رسمي الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية بلغت 1.5 مليون دولار، خلال الأسبوع المنتهي يوم السبت الماضي، مؤكدا أنها وضعت متوسط ​​تقديرات اقتصادية بأن تصل الطلبات الأسبوع الماضي 1.6 مليون دولار.

ورفع مبلغ المليون نصف دولار إجمالي طلبات الإعانة منذ 12 أسبوعًا إلى 44 مليونًا، مما يعني أنه على الأقل يوجد واحد من كل أربعة عمال أمريكيين فقدوا وظيفة أثناء الوباء، وهو أيضًا أكثر من 37 مليون شخص تقريبًا قدموا مطالبات تأمين ضد البطالة خلال عام ونصف من الركود العظيم.

ورغم ذلك، انخفض معدل البطالة، الأسبوع الماضي، من حوالي 1.9 مليون في الأسبوع السابق، انخفض عدد التسجيلات الجديدة لمدة 10 أسابيع متتالية، وقال دانييل تشاو، كبير الاقتصاديين في جلاسدور: «عدد الأمريكيين الذين يسعون إلى المطالبة بتأمين ضد البطالة لا يزال مرتفعا لأشهر من الأزمة الحالية، على الرغم من انخفاضه ببطء مع إعادة فتح الولايات للعمل».

تعافٍ ظاهر

وبلغت المطالبات المستمرة، والتي تمثل المجموع الكلي للأشخاص الذين يتلقون بالفعل إعانات البطالة 20.9 مليون في الأسبوع المنتهي في 30 مايو، بانخفاض ملحوظ عن 30 أبريل التي بلغ العدد فيه 21.5 مليون في التقرير السابق، حيث يشير الانخفاض إلى أن الناس بدأوا في العودة إلى العمل مع إعادة افتتاح الاقتصاد الأمريكي.

وحصلت الولايات المتحدة أيضًا على بيانات توظيف مشجعة، يوم الجمعة الماضي، وتم إضافة ما يقرب من 2.5 مليون وظيفة خلال الشهر، مما أثار دهشة الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون فقدان ملايين الوظائف، فضلا عن انخفاض معدل البطالة، على الرغم من أن توقعات بالإجماع كانت تنحو إلى الارتفاع (نسبة البطالة) لمستويات قياسية.

أحد الأسباب التي توقعها الاقتصاديون لتقدير مستقبل أسوأ من الواقع الحالي بكثير هو أنهم ركزوا على بيانات مطالبات البطالة الأولية، التي تظهر ملايين الطلبات الإضافية للتأمين ضد البطالة، ولكن ليس معلومات حول عدد العمال الذين تم استدعاؤهم للعمل أو إعادة توظيفهم - أجزاء مهمة من اللغز للمضي قدما.

وأشارت مصادر البيانات البديلة إلى أن سوق العمل الأمريكي يواصل التعافي بوتيرة صحية في يونيو، وجدت دراسة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس نشرت يوم الثلاثاء، أن التوظيف في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 8.75 ٪ من يناير حتى 5 يونيو، وهو تحسن من انخفاض بنسبة 15.08 ٪ في منتصف أبريل.

تضيف الدراسة: «هناك علامات على أن الانتعاش قد يكون طويلًا وبطيئًا، في حين تم استدعاء بعض العمال مرة أخرى إلى وظائفهم ، تكافح شركات أخرى مع انخفاض الطلب وتسريح الموظفين حيث أن آثار جائحة الفيروس التاجي تشق طريقها عبر الاقتصاد».

فيما أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، أن ملايين الأشخاص قد لا يتمكنون من العودة إلى وظائفهم القديمة حتى مع إعادة فتح الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى سنوات من البطالة المرتفعة في الولايات المتحدة.

تابع: "قد يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن نعود إلى هؤلاء الأشخاص الذين يجدون وظائف".

بالإضافة إلى ذلك، أصبح تقرير المطالبات الأولية الأسبوعية أكثر تعقيدًا وأفسدته الأخطاء - ولا تزال العديد من الولايات تتعامل على الأرجح مع قضايا التراكم.

في الأسبوع الذي انتهى يوم السبت، أبلغت 42 ولاية عن 705676 مطالبة بموجب برنامج مساعدة البطالة الوبائية، وهو جزء من قانون العطاء الذي وسع التأمين ضد البطالة إلى أولئك الذين لم يكونوا مؤهلين لمواجهة ما يحدث، مثل المقاولين المستقلين أو بعض العمال، وكان هذا أعلى من 36 ولاية أبلغت عن مطالبات بطالة في الأسبوع السابق.

كما تقول مجلة «فورين بوليسي»، الأربعاء، إن الولايات المتحدة في الأشهر الستة الماضية، انتقلت من أدنى معدل بطالة في 50 عامًا بنسبة 3.5 % في ديسمبر، إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية، عند 14.7 % في أبريل، ثم تراجعت قليلاً إلى 13.3 % في مايو.

وفي المملكة المتحدة، قفز عدد الأشخاص الذين يطالبون بإعانات البطالة لأعلى معدل مسجل في أبريل، وتعكس الزيادات المتناقضة تأثير فيروس التاجي على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم.

وتضيف المجلة الأمريكية أنه مع بدء عمليات الإغلاق حول العالم في الارتفاع، يتساءل الكثيرون متى ستبدأ أرقام التوظيف في التحسن - وكيف سيبدو الانتعاش في أسواق العمل، سواء كان على شكل حرف V أو W أو L، وفي هذا الأسبوع فقط، عاد أكثر من 400 ألف من سكان نيويورك إلى العمل، حيث دخلت المدينة المرحلة الأولى من تخفيف الإغلاق.

وتستعرض أسئلة تطرح نفسها من قبيل ما هي الصناعات التي ستبدأ في التعافي أولاً؟ هل تساعد البرامج الحكومية الشركات على إعادة الموظفين إلى العمل؟ ما الذي يجب عليهم فعله أكثر لتقليل خطر وقوع ملايين الأشخاص في شرك البطالة الطويلة الأمد؟